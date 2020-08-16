В Карелии регоператор закупит 4 новых мусоровоза за 30 млн рублей

"Автоспецтранс" приобретет осенью новую технику для вывоза мусора в районах Карелии.

По сообщению пресс-службы регоператора, тендер уже объявлен, его итоги будут подведены в начале сентября. По условиям закупки 4 мусоровоза планируется приобрести в лизинг, начальная цена контракта составляет 30 млн 725 тыс. рублей.

В числе необходимых характеристик приобретаемой техники – объем кузова не менее 20 м3, универсальный захват и портальный подъемник, гидравлическая система с одновременной прессовкой ТКО и загрузкой контейнеров.

Это уже вторая закупка техники "Автоспецтрансом" в этом году. В начале августа состоялся аукцион, победитель которого осенью поставит в Карелию порядка 750 евроконтейнеров с опцией "крышка в крышке" на общую сумму около 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии вырос тариф на вывоз мусора.