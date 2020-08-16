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В Карелии регоператор закупит 4 новых мусоровоза за 30 млн рублей

Новости. Общество
12:23, 17 Августа 2020
фото: © ООО "Автоспецтранс"
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"Автоспецтранс" приобретет осенью новую технику для вывоза мусора в районах Карелии.

По сообщению пресс-службы регоператора, тендер уже объявлен, его итоги будут подведены в начале сентября. По условиям закупки 4 мусоровоза планируется приобрести в лизинг, начальная цена контракта составляет 30 млн 725 тыс. рублей.

В числе необходимых характеристик приобретаемой техники – объем кузова не менее 20 м3, универсальный захват и портальный подъемник, гидравлическая система с одновременной прессовкой ТКО и загрузкой контейнеров. 

Это уже вторая закупка техники "Автоспецтрансом" в этом году. В начале августа состоялся аукцион, победитель которого осенью поставит в Карелию порядка 750 евроконтейнеров с опцией "крышка в крышке" на общую сумму около 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Карелии вырос тариф на вывоз мусора.

 

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Комментарии

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кир
2020-08-17 14:10:52
Ваши проблемы.
zanoza
2020-08-17 14:44:15
кир, что же наши и ваши, ты такой же пользователь услуг по обращению с ТКО.
zanoza
2020-08-17 13:52:17
Четыре мусоровоза на всю Карелию? Мелковато как-то.
btw
2020-08-17 12:56:04
Если погуглить цены на мусоровозы - стоимость одного не превышает 6 миллионов. 6 х 4 = 24 млн. На что еще 7 млн?
zanoza
2020-08-17 13:50:47
btw, видимо лизинговый процент.
btw
2020-08-17 14:10:29
zanoza, работа журналистов - выяснить это. Но журналисты тупо переписали пресс-релиз, как обычно
карел
2020-08-17 13:32:49
btw, как обычно . зарплаты . премии .
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