В Карелии реконструируют республиканский стадион «Спартак»

На проектно-изыскательские работы выделены 50 миллионов рублей.

Управление капитального строительства Карелии объявило о проведении торгов на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске, который был построен в 1968-1983 годах. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», начальная цена контракта составляет 50 миллионов рублей, а сроком его исполнения определен декабрь 2022 года.

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