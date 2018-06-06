В Карелии ремонтируют построенные для переселенцев дома

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В нескольких домах для переселенцев из аварийного жилья завершена работа по устранению недостатков.
Недостатки были выявлены Минстроем Карелии в новостройках в Олонце, сообщает сайт министерства.
В первом квартале текущего года комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Управления капитального строительства и муниципалитета проверила более 130 новостроек в районах республики.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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