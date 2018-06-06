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Новости. Общество
10:09, 06 Июня 2018

В Карелии ремонтируют построенные для переселенцев дома

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В нескольких домах для переселенцев из аварийного жилья завершена работа по устранению недостатков.

Недостатки были выявлены Минстроем Карелии в новостройках в Олонце, сообщает сайт министерства.

В первом квартале текущего года комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Управления капитального строительства и муниципалитета проверила более 130 новостроек в районах республики.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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