В Карелии рецидивист оставил умирать в подъезде изрезанного ножом приятеля

В Медвежьегорском районе будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, в октябре 2022 года обвиняемый, находясь в подъезде жилого дома в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, поссорился со своим знакомым. Он достал нож и нанес мужчине несколько ударов в грудь. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый вышел на улицу, выбросил нож и скрылся с места преступления.

Жители дома вызвали скорую помощь, однако от полученных ранений 44-летний мужчина скончался.

В ходе следственно — оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, обвиняемый был задержан в кратчайшие сроки. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время следствием проведены все следственные действия, собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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