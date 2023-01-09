Житель Петрозаводска, угрожавший убить возлюбленную, воплотил слова в жизнь

Петрозаводский суд признал виновным горожанина, зарезавшего свою сожительницу после неоднократных обещаний убить ее.

Собранные петрозаводскими следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летнему мужчине, обвиняемому в угрозе убийством и в убийстве. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Как установило следствие, в апреле 2021 году петрозаводчанин в пьяном состоянии несколько раз избивал свою сожительницу, угрожая убить ее.

А в мае того же года он, наконец, привел свои угрозы в жизнь. Явившись домой пьяным, он бросился с ножом на женщину и зарезал ее.

Петрозаводский городской суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.