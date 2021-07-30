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В Карелии рецидивист снял ворота с чужого гаража и сдал их в металлолом

Новости. Криминал
17:20, 02 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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В Костомукше ранее судимый мужчина украл гаражные ворота и вновь стал фигурантом уголовного дела.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Костомукши обратился 40-летний горожанин. Мужчина пояснил, что кто-то похитил две воротины с его гаража. Ущерб составил 3 800 рублей.

Уголовное дело возбудили по факту кражи.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи мужчина. Он пояснил, что решил похитить ворота, так как у него не было денег. Гаражный комплекс был частично разрушен, и подозреваемый посчитал его заброшенным. Сняв ворота, он сбыл их в пункт приема металла и выручил 3 500 рублей. Средства потратил на личные нужды.

Ранее житель Карелии угнал на эвакуаторе старый автомобиль и сдал его на металлолом.

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Комментарии

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кир
2021-08-02 17:21:38
Ранее судимые и ещё не сидевшие. И делов то.
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