Житель Карелии угнал на эвакуаторе старый автомобиль и сдал его на металлолом

Ранее судимый житель Кондопоги украл старый автомобиль и сдал его в металлолом за семь с половиной тысяч рублей.

В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратилась 25-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили принадлежащий ей автомобиль. Об этом информирует МВД.

Женщина пояснила, что машина была в нерабочем состоянии — без двигателя и коробки передач. Автомобиль стоял возле гаража отца, расположенного в черте города. Кто мог завладеть ожидавшим ремонта транспортным средством, предположений у владелицы не имелось.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 36-летний ранее судимый кондопожанин.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что ему срочно понадобились деньги. Приметив чужой автомобиль, он вызвал эвакуатор, отвёз транспортное средство в пункт приёма металлолома и сбыл. Вырученные 7 500 рублей он потратил.

По признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция в Карелии задержала несовершеннолетнего угонщика-кофемана.