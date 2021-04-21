В Карелии рецидивист списал деньги с карты инвалида и попал в колонию на 3,5 года

Житель Суоярвского района, получивший два года назад условный срок, совершил очередную кражу и был приговорен судом к реальному сроку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в октябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался телефоном своего знакомого, получающего пенсию по инвалидности. Мужчина с помощью смс-сервиса «Мобильный банк» списал с карты инвалида 9 400 рублей. Пытаясь замести следы, перевел деньги на счет другого знакомого, которого он ввел в заблуждение насчет поступивших переводов. При этом просил обналичить всю сумму.

Несмотря на молодой возраст, 26 лет, подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Так, в 2019 году он получил условный срок за совершение кражи и новое преступление совершил в период испытательного срока.

В результате суд отменил условный срок, назначенный по ранее вынесенному приговору, и приговорил мужчину к 3,5 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего, инвалида, о взыскании с виновного причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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