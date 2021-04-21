Реклама на сайте
Прислать новость
Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском 2
Сегодня 09:02
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО) 49
21.04.2021 19:36
Стали известны претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска 4
21.04.2021 14:44
Для будущего детского сада в поселке Карелии сделали свайное поле 2
21.04.2021 15:41
Участники акции солидарности с Навальным собрались на площади в Петрозаводске 6
21.04.2021 19:20
Мужчина с женщиной сгорели в своем доме в поселке Карелии
21.04.2021 15:43
Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске 8
Сегодня 09:18

В Карелии рецидивист списал деньги с карты инвалида и попал в колонию на 3,5 года

Новости. Криминал
13:00, 22 Апреля 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив
Загрузка...

Житель Суоярвского района, получивший два года назад условный срок, совершил очередную кражу и был приговорен судом к реальному сроку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в октябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался телефоном своего знакомого, получающего пенсию по инвалидности. Мужчина с помощью смс-сервиса «Мобильный банк» списал с карты инвалида 9 400 рублей. Пытаясь замести следы, перевел деньги на счет другого знакомого, которого он ввел в заблуждение насчет поступивших переводов. При этом просил обналичить всю сумму.

Несмотря на молодой возраст, 26 лет, подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.  Так, в 2019 году он получил условный срок за совершение кражи и новое преступление совершил в период испытательного срока.

В результате суд отменил условный срок, назначенный по ранее вынесенному приговору, и приговорил мужчину к 3,5 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего, инвалида, о взыскании с виновного причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее пьяный житель Карелии угнал велосипед, чтобы добраться до дома.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»