Пьяный житель Карелии угнал велосипед, чтобы добраться до дома

Полиция Олонецкого района раскрыла кражу велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в полицию Олонецкого района поступило заявление от 40-летней гражданки: кто-то похитил принадлежащий ей велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. В последний раз на нем катались дети и оставили во дворе дома без присмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к угону причастен ранее судимый 51-летний местный житель. Он признался, что на момент совершения преступления был пьян и планировал доехать до дома. В настоящее время велосипед изъят полицейскими. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает, что с приходом весенне-летнего периода количество краж велосипедов, как правило, увеличивается. В связи с этим, владельцам следует соблюдать ряд правил: не стоит хранить велосипед в подъезде или около дома, не рекомендуется оставлять его без присмотра на детской площадке или у магазина. Если необходимость все же возникла — воспользуйтесь надежным противоугонным устройством.