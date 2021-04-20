Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Маршруточников Петрозаводска ждет большая проверка 5
20.04.2021 16:35
«Стресс-тест» 2020 года открыл новые горизонты сотрудничества власти и бизнеса в Карелии
20.04.2021 17:00
Пожар на складе с опилками тушили в Петрозаводске 40 человек (ФОТО) 4
20.04.2021 10:34
В Петрозаводске начался ремонт асфальта на улице Правды 5
20.04.2021 12:29
Снег с дождем идет в Карелию 4
20.04.2021 13:31
Жители района Карелии, где выявлена вспышка коронавируса, нарушают режим карантина 11
20.04.2021 11:30
Девять человек намерены участвовать в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму 11
20.04.2021 13:43

Пьяный житель Карелии угнал велосипед, чтобы добраться до дома

Новости. Криминал
09:53, 21 Апреля 2021
фото: © freepik.com
Загрузка...

Полиция Олонецкого района раскрыла кражу велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в полицию Олонецкого района поступило заявление от 40-летней гражданки: кто-то похитил принадлежащий ей велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. В последний раз на нем катались дети и оставили во дворе дома без присмотра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к угону причастен ранее судимый 51-летний местный житель. Он признался, что на момент совершения преступления был пьян и планировал доехать до дома. В настоящее время велосипед изъят полицейскими. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напоминает, что с приходом весенне-летнего периода количество краж велосипедов, как правило, увеличивается. В связи с этим, владельцам следует соблюдать ряд правил: не стоит хранить велосипед в подъезде или около дома, не рекомендуется оставлять его без присмотра на детской площадке или у магазина. Если необходимость все же возникла — воспользуйтесь надежным противоугонным устройством.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»