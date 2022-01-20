В Карелии рецидивист трижды обворовал один и тот же магазин

Житель Олонца разбил стекло в «любимом» магазине и поживился выручкой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило сообщение о проникновении в один из магазинов. Ночью в торговую точку, разбив стекло, забрался неизвестный и взял деньги из кассы и сейфа. Сумма ущерба составила более 34 тысячи рублей.

Полицейские установили причастного к преступлению — местного 30-летнего жителя. Молодой человек к тому времени уже дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи из того же магазина.

В ту ночь мужчина вызвал такси и покинул город. Добравшись до Петрозаводска, за несколько дней молодой человек прогулял там все украденные деньги.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. За содеянное жителю Олонца придется ответить перед законом.