В Карелии рецидивист убил знакомого за отказ выпить вместе

В Прионежском районе осудили местного жителя, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.

В октябре 2021 года мужчина, ранее уже судимый, зашел в гости к 55-летнему односельчанину и предложил выпить. После отказа он набросился на хозяина и избил его, нанеся не меньше 20 ударов. Пострадавший вскоре скончался от травм.

Подсудимый поначалу отрицал свою вину, и по его ходатайству уголовное дело рассматривал суд присяжных.

Однако присяжные единогласно признали мужчину виновным. Прионежский районный суд отменил условное наказание по предыдущему приговору и отправил рецидивиста на 10 лет в колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.