890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске автомобиль снес торговый павильон (ВИДЕО) 4
15.10.2020 16:52
Рыбак поймал гигантского карпа и испугался за свою жизнь
15.10.2020 19:10
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 6
15.10.2020 14:30
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа 6
15.10.2020 12:58

В Карелии пьяный мужчина за одну ночь лишил женщину сразу двух велосипедов

Новости. Общество
09:45, 16 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Беломорске у женщины ночью украли велосипеды, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась жительница одного из поселков и сообщила, что у нее похитили два велосипеда. Оба транспортных средства – скоростной и подростковый – хранились около дома и исчезли в ночь с 13 на 14 октября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого – 28-летнего жителя того же населенного пункта.

Октябрьским вечером он приметил у одного из домов велосипед и решил на нем вернуться домой. Но попытки нетрезвого жителя Карелии доехать до места назначения не увенчались успехом. Преодолев несколько метров, мужчина упал. Расстроившись, он вновь отправился подкрепляться спиртным, а затем, по версии полицейских, похитил второй велосипед для тех же целей. На этот раз поездка окончилась через несколько сотен метров: колесо оказалось пробито, подозреваемый вновь бросил чужой транспорт.

Оба велосипеда были найдены.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-16 10:25:23
У своих крадут. Нет предела подлости, на которую не способен наш человек.(я)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»