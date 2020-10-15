В Карелии пьяный мужчина за одну ночь лишил женщину сразу двух велосипедов

В Беломорске у женщины ночью украли велосипеды, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась жительница одного из поселков и сообщила, что у нее похитили два велосипеда. Оба транспортных средства – скоростной и подростковый – хранились около дома и исчезли в ночь с 13 на 14 октября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого – 28-летнего жителя того же населенного пункта.

Октябрьским вечером он приметил у одного из домов велосипед и решил на нем вернуться домой. Но попытки нетрезвого жителя Карелии доехать до места назначения не увенчались успехом. Преодолев несколько метров, мужчина упал. Расстроившись, он вновь отправился подкрепляться спиртным, а затем, по версии полицейских, похитил второй велосипед для тех же целей. На этот раз поездка окончилась через несколько сотен метров: колесо оказалось пробито, подозреваемый вновь бросил чужой транспорт.

Оба велосипеда были найдены.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.