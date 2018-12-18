В Карелии ревнивая женщина нанесла сожителю смертельный удар в ногу

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Женщина ответит перед судом за убийство сожителя, сообщили в прокуратуре Карелии.
В октябре 44-летняя обвиняемая на почве внезапно возникшей неприязни после совместного распития спиртных напитков нанесла сожителю два удара кухонным ножом по ногам.
Мужчина получил колото-резаные ранения с повреждением артерии, осложнившиеся развитием массивной кровопотери, от которых скончался на месте.
Как следует из показаний обвиняемой, причиной ссоры послужило то, что сожитель во время застолья назвал ее другим женским именем.
Уголовное дело направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу.
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