В Карелии ревнивый муж ударил ножом приятеля

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Мужчина пришел с работы раньше и застал жену в компании приятеля, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Кондопожского района вечером 13 февраля поступило сообщение из районной больницы о том, что в учреждение был доставлен 37-летний горожанин с ножевым ранением грудной клетки.
Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и местонахождение подозреваемого, 41-летнего местного жителя. В тот вечер он пораньше освободился с работы и обнаружил, что в квартире помимо жены находится его приятель.
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин жилья схватил нож и ударил гостя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу.
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