В Карелии ревнивый муж ударил ножом приятеля

Мужчина пришел с работы раньше и застал жену в компании приятеля, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района вечером 13 февраля поступило сообщение из районной больницы о том, что в учреждение был доставлен 37-летний горожанин с ножевым ранением грудной клетки.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и местонахождение подозреваемого, 41-летнего местного жителя. В тот вечер он пораньше освободился с работы и обнаружил, что в квартире помимо жены находится его приятель.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин жилья схватил нож и ударил гостя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу.