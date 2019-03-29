В Карелии резко выросла стоимость грузоперевозок

Тарифы на грузовые перевозки в Карелии к концу 2018 года выросли,в среднем, на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Карелиястат.

Официальная статистика показывает, что течение всего года тарифы держались на одном и том же уровне, но в декабре произошел резкий скачек – стоимость грузоперевозок выросла за месяц сразу на 9%.

Эти показатели почти совпадают с индексом цен на бензин в Карелии.

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