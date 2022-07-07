В Карелии резко выросло число новых вакансий

В июне в регионе было открыто на 11,5% больше новых вакансий, чем в предыдущем месяце.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали ситуацию со спросом на персонал в Карелии. Выяснилось, что рынок труда переживает в республике один из самых значительных приростов. Всего в июне 2022 года в Карелии было открыто более 3 тысяч вакансий — это на 11,5% больше, чем в мае.

Больше всего выросла потребность в специалистах сферы искусства и масс-медиа. В июне в республике было открыто на 154% больше подобных вакансий, чем в предыдущем месяце. Также серьезно увеличилась потребность в юристах, специалистах маркетинга и рекламы, а также в высших руководителях.

При этом потребность в сферах консультирования, домашнего персонала. А также науки и образования, напротив, упала.

Самыми востребованными в Карелии по прежнему остаются работники сферы продаж, а также строители и водители.

Ранее жители Карелии рассказали, сложно ли им найти работу по профессии.