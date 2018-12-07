В Карелии родители пытаются спасти малыша с очень редким заболеванием и просят помощи

Материнский подвиг ежедневно совершает петрозаводчанка Светлана Теребова – мать шестилетнего тяжело больного Коли – единственного такого ребенка в Карелии.

Трудно поверить, но родившийся 30 апреля 2012 года Коля внешне выглядит максимум на два годика. Он не ходит и даже не сидит, не говорит. Правая ножка у него косолапая, а маленькие ручки заметно деформированы.

Как рассказала 34-летняя Светлана Теребова, у ее с мужем Михаилом первенца редкое генетическое заболевание – синдром врожденных контрактур конечностей, гипотония и задержка развития. И, как осложнение, так называемый синдром Денди-Уокера, прогрессирующая атрофия мозжечка, когда клетки мозга, по выражению Светланы, "просто гибнут". В итоге у Коли грубая задержка психомоторного развития и другие болячки, которые значатся в выписном эпикризе за подписью заведующей неврологическим отделением Детской республиканской больницы Петрозаводска Зинаиды Труханкиной. Здес постоянного пациента различных медицинский клиник Колю не первый раз обследовали, а с 28 августа по 6 сентября этого года лечили.

Все это, как убедилась журналист Светлана Лысенко после общения со Светланой Теребовой, мама ребенка прекрасно понимает. Однако грамотный человек, Светлана, с золотой медалью окончившая среднюю школу в родном Олонце и с отличием исторический факультет ПетрГУ, из беззаветной материнской любви к сынишке, надеется на чудо.

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