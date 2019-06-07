В Карелии родителям девочки, получившей синяки в садике, выплатят 10 тысяч рублей

В детсаду Соуярви двухлетняя девочка получила травмы по время прогулки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В декабре 2018 года в дневное время двухлетняя девочка на прогулке в одном из детских садов Суоярви упала и ударилась лицом о деревянную скамейку.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы у ребенка установлен ушиб мягких тканей лица с их отеком, ссадиной и ограниченным подкожным кровоизлиянием в области нижнего века правого глаза на границе со скуловой областью. Это повреждение вызвало кратковременное расстройство здоровья, в связи с чем квалифицируется как легкий вред здоровью.

По решению суда с детсада взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей и возмещение расходов, понесенных в связи с лечением.