В Карелии росгвардейцы помешали пьяному мужчине продолжить банкет

В городе Лахденпохья вневедомственная охрана задержала нетрезвого посетителя магазина.

Сигнал тревоги с охраняемого объекта поступил днем 25 января. Работникам сетевого магазина в Лахденпохье требовалась помощь, сообщают в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны на месте задержали 32-летнего мужчину, который попытался незаметно пронести мимо кассы три бутылки спиртного. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Нарушителя передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что мужчины дважды за день пытались обчистить один из магазинов на севере Карелии.