В Карелии росгвардейцы пресекли 12 краж

Вневедомственная охрана Карелии пресекла двенадцать попыток хищения имущества организаций.

Сотрудники подразделений карельской Росгвардии задержали двух человек по подозрению в совершении преступления в период с 27 февраля по 4 марта.

Бойцы совершили 355 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в двенадцати случаях пресечены попытки хищения имущества.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали десять человек.

Ранее росгвардейцы задержали двух мужчин, пытавшихся бесплатно отовариться в петрозаводских гипермаркетах.