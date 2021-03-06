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В Карелии росгвардейцы пресекли 12 краж

Новости. Криминал
09:10, 07 Марта 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК
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Вневедомственная охрана Карелии пресекла двенадцать попыток хищения имущества организаций.

Сотрудники подразделений карельской Росгвардии задержали двух человек по подозрению в совершении преступления в период с 27 февраля по 4 марта.

Бойцы совершили 355 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в двенадцати случаях пресечены попытки хищения имущества.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали десять человек.

Ранее росгвардейцы задержали двух мужчин, пытавшихся бесплатно отовариться в петрозаводских гипермаркетах.

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