В Карелии росгвардейцы рассказали о выездах на места происшествий

С шестого по одиннадцатое марта сотрудники Росгвардии провели более трехсот выездов.

Сотрудники карельских подразделений вневедомственной охраны с 6 по 11 марта задержали двух человек по подозрению в совершении преступлений.

Совершено 310 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в восьми случаях пресечены попытки хищения имущества. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны за административные правонарушения задержали девять человек.

Ранее сообщалось, что молодого жителя Петрозаводска, который все время воровал мясо в магазине, поймали с поличным.