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В Карелии росгвардейцы рассказали о выездах на места происшествий

Новости. Происшествия
09:36, 15 Марта 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК
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С шестого по одиннадцатое марта сотрудники Росгвардии провели более трехсот выездов.

Сотрудники карельских подразделений вневедомственной охраны с 6 по 11 марта задержали двух человек по подозрению в совершении преступлений. 

Совершено 310 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в восьми случаях пресечены попытки хищения имущества. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны за административные правонарушения задержали девять человек.

Ранее сообщалось, что молодого жителя Петрозаводска, который все время воровал мясо в магазине, поймали с поличным.

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Комментарии

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Изя
2021-03-15 10:21:03
Не выезжать надо , а патрулировать , как раньше было ))) :)
кир
2021-03-15 10:12:42
Этот народ победить нельзя, - сказал кот.
Изя
2021-03-15 10:21:31
кот то откуда знает про это ???)))
Гость
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