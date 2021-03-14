В Карелии росгвардейцы рассказали о выездах на места происшествий

С шестого по одиннадцатое марта сотрудники Росгвардии провели более трехсот выездов.
Сотрудники карельских подразделений вневедомственной охраны с 6 по 11 марта задержали двух человек по подозрению в совершении преступлений.
Совершено 310 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в восьми случаях пресечены попытки хищения имущества. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Сотрудники подразделений вневедомственной охраны за административные правонарушения задержали девять человек.
Ранее сообщалось, что молодого жителя Петрозаводска, который все время воровал мясо в магазине, поймали с поличным.
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