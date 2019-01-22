В Карелии рождается все меньше детей

В 2018 году в республике родилось 5928 детей, что на 548 меньше предыдущего года.

По данным карельских властей, в 2017 году в Карелии родились живыми 6476 детей (в 2016 году – 7505 детей, в 2015 году – 7731 ребенок).

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия, средний возраст рожениц в 2018 году составил 31 год, более 200 женщин стали мамами в возрасте 40+. Познать радость материнства в третий и более раз решились 1260 жительниц Карелии.

В 2018 году, как показывает статистика, мальчики "не сдали свои позиции" девочкам и остались на первом месте по рождаемости — 3071 против 2857.

Согласно данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, среднестатистический малыш 2018 года: рост – 52 см, вес – 3,4 кг. Самый пик рождаемости пришелся на апрель 2018 года.