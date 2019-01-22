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Новости. Общество
17:20, 22 Января 2019
фото: Pixabay

В Карелии рождается все меньше детей

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В 2018 году в республике родилось 5928 детей, что на 548 меньше предыдущего года.

По данным карельских властей, в 2017 году в Карелии родились живыми 6476 детей (в 2016 году – 7505 детей, в 2015 году – 7731 ребенок).

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Карелия, средний возраст рожениц в 2018 году составил 31 год, более 200 женщин стали мамами в возрасте 40+. Познать радость материнства в третий и более раз решились 1260 жительниц Карелии.

В 2018 году, как показывает статистика, мальчики "не сдали свои позиции" девочкам и остались на первом месте по рождаемости — 3071 против 2857.

Согласно данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, среднестатистический малыш 2018 года: рост – 52 см, вес – 3,4 кг. Самый пик рождаемости пришелся на апрель 2018 года.

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Комментарии

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David
2019-01-22 17:55:43
Люди реагируют на политику.
gaudealis
2019-01-22 17:40:56
Всё будет ещё хуже.

Когда-нибудь состоявшаяся пенсионная реформа ударит по демографии.

"Работающий пенсионер" вполне в состоянии финансового помогать детям и внукам, а просто пенсионер - почти никогда. Благодаря работающим бабушкам и/или дедушкам многие пары решаются на второго-третьего ребёнка. Когда этого не будет - дай бог одного потянуть.

В будущем 25-40-летние люди очень часто вынуждены будут финансово помогать своим стареющим родителям, утрачивающим работоспособность (или вынужденно безработным из-за возраста) и при этом ещё не дожившим до пенсии. И рождение второго-третьего отпрыска вообще таким образом уйдёт с повестки дня.
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