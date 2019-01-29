В Карелии руины бывшего пионерлагеря на берегу Онего выставили на аукцион за 12 млн рублей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом снова объявило аукцион по продаже бывшего детского оздоровительного лагеря "Водник" в Прионежском районе Карелии на берегу Онежского озера.

На продажу выставлен участок с 12 объектами недвижимости в местечке Нелукса рядом с селом Деревянное.

В акте обследования участка говорится, что имущество находится в долгосрочной аренде у ООО "ЭкоТур Северо-Запад".

Начальная цена продажи – 11 ,9 млн. рублей.

Год назад руины "Водника" уже выставлялись на продажу. Тогда участок с 10 объектами недвижимости был оценен в 12, 07 млн рублей.

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