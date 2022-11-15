В Карелии рыбак намучился, пытаясь увезти краденые катамараны

Кражу двух катамаранов раскрыли в Сортавальском районе, сообщили в МВД Карелии.
Житель одного из поселков в Сортавальском районе заявил в полицию о пропаже катамаранов. Он обнаружил, что с берега озера пропали два судна, стоимость которых превысила 140 тысяч рублей.
Полицейские нашли виновного, им оказался 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в тот день поехал с приятелями на рыбалку и на берегу приметил два оставленных без присмотра судна. Он привязал их к катеру и планировал отвезти домой.
Однако по пути один катамаран пришлось бросить, в катер от тяжести стала набираться вода. Позже полицейские обнаружили, что первый катамаран прибило к берегу. Второе судно оперативники нашли у подозреваемого в гараже.
По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.
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