В Карелии рыбак намучился, пытаясь увезти краденые катамараны

Кражу двух катамаранов раскрыли в Сортавальском районе, сообщили в МВД Карелии.

Житель одного из поселков в Сортавальском районе заявил в полицию о пропаже катамаранов. Он обнаружил, что с берега озера пропали два судна, стоимость которых превысила 140 тысяч рублей.

Полицейские нашли виновного, им оказался 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в тот день поехал с приятелями на рыбалку и на берегу приметил два оставленных без присмотра судна. Он привязал их к катеру и планировал отвезти домой.

Однако по пути один катамаран пришлось бросить, в катер от тяжести стала набираться вода. Позже полицейские обнаружили, что первый катамаран прибило к берегу. Второе судно оперативники нашли у подозреваемого в гараже.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.