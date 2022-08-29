В Карелии с молотка продаются арестованная квартира и автомобиль

Служба судебных приставов обновила список недвижимости и автомобилей, арестованных за долги и выставленных на продажу.
Как сообщили в УФССП Карелии, на публичные торги выставлены два арестованных объекта недвижимости и один автомобиль.
В Петрозаводске продается квартира площадью 71,3 кв.м на улице Софьи Ковалевской за 3, 675 миллиона рублей, а также встроенно-пристроенные помещения магазиина на улице Сулажгорского Кирпичного завода площадью 287,3 кв. м. за 2,892 миллиона рублей.
Кроме того, в Сортавале продается автомобиль Chevrolet Lanos за 35 тысяч рублей.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.
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