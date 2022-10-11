В Карелии с молотка уходит арестованная недвижимость и автомобиль

Приставы Карелии реализуют арестованное имущества на торгах.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

В Петрозаводске продается квартира площадью 71,3 кв.м на улице Софьи Ковалевской за 4,82 миллиона рублей, а также встроенно-пристроенные помещения магазина на улице Сулажгорского Кирпичного завода площадью 287,3 кв. м. за 3,3 миллиона рублей.

Помимо этого, в Сортавале на продажу выставлен автомобиль Chevrolet Lanos за 29 тысяч рублей.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.