В Карелии с молотка уйдет арестованная недвижимость и доля в компании

Для принудительной реализации арестованного имущества проведут торги, сообщили в Управлении судебных приставов республики.

На публичных торгах судебные приставы реализуют арестованное жилое помещение в Беломорске с начальной стоимостью 592 365 рублей, нежилое помещение в Костомукше с начальной ценой лота 693 600 рублей и долю в уставном капитале ООО «Такуу-Транс» с начальной ценой 14 974 450 рублей.

Торги пройдут 3 и 4 октября 2022 года. Подробную информацию об имуществе можно получить на сайте Росимущества.