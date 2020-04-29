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В Карелии самоизолированные граждане перегрузили Интернет во время карантина

Новости. Общество
16:04, 30 Апреля 2020
фото: pixabay.com / StartupStockPhotos
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В Карелии компании-провайдеры, предоставляющие Интернет-услуги, зафиксировали рост нагрузки на сети из-за повышенной активности самоизолированных граждан.

Карельские провайдеры рассказали о значительной нагрузке на сети, вызванной изменением активности пользователей в период карантина. 

Директор по связям с общественностью компании «Ситилинк» Илья Тимин сообщил о стабильности на рынке предоставления Интернет-услуг в период карантина. По словам представителя провайдера, число абонентов сохранилось в прежнем виде, однако изменилась интенсивность использования Интернета  со стороны клиентов.

"Количество абонентов и людей, которые пользуются, осталось стабильным. Но возросла нагрузка на сети.. У нас так все было оптимизировано, что основная нагрузка на сети связи приходится на вторую половину дня, на вечер. То сейчас эта нагрузка более-менее распределилась ровно. Единственно, что она, конечно, стала высокой, и нам пришлось все резервы каналов связи, которые были определены на случай каких-то аварий, задействовать, пустить в работу. А кое-где даже была необходимость заменить оборудование, потому что то оборудование, которое стояло, перестало справляться с пиковыми нагрузками, пропускными нагрузками на сеть", - рассказал Илья Тимин.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

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