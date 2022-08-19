В Карелии Сегежский район отмечает день рождения

Сегежскому району Карелии исполнилось 95 лет.

Об этом сообщила глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева.

«Юбилейный День рождения района — это праздник каждого его жителя. Это праздник людей, кто вложил частицу себя в становление и развитие Сегежского района. Нам сегодня 95», — заявила она.

«Наш район, именовавшийся как Выгозерская волость, исторически берет свое начало аж с XIII века. Мы имеем богатую историю. Нам с вами есть, чем гордиться! Сегежский район, объединяя в себе 6 поселений, растянулся более чем на 10 000 кв. км. — это территория завораживающих красотой рек и озер, таинственных лесов и диких болот, лесных лакомств: яркая морошка, полезная черника, врачующая клюква… У нас с вами щедрый край», — заявила Марина Гусева.