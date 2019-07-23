В Карелии семьи с низким доходом получили более 71 млн рублей из средств маткапитала

Карельское отделение Пенсионного фонда страны сообщило о том, что семьям с низким доходом, в которых родился второй ребенок, перечислено более 71 млн рублей из средств материнского капитала за полтора года действия меры поддержки.

За 6 месяцев текущего года 731 карельская семья из числа обладателей сертификатов на материнский капитал получила ежемесячную выплату из средств капитала в связи с рождением второго ребенка. Об этом сообщает сайт ПФР по Карелии.

Всего с января 2018 года в Карелии на ежемесячную выплату отделение Пенсионного фонда Карелии перечислило более 71 млн рублей.

Право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала имеют семьи с невысоким доходом, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Доход на каждого человека в семье не должен превышать 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина за 2 квартал предыдущего года. Для жителей Карелии эта сумма составляет 21 279 руб. Размер ежемесячной выплаты зависит от региона подачи заявления и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. В Карелии это 12 330 рублей.