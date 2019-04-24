В Карелии сгорел частный дом

Пожар произошел в Пряже 23 апреля, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.54 пожарно-спасательные подразделения в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в Пряже, на ул. Гагарина. В 18.56 пожар был ликвидирован.

Дом сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.