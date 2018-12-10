В Карелии сгорел частный дом

Пожар в частном жилом доме произошел несколько часов назад в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.13 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в деревне Малая Гомсельга. В 11.13 пожар ликвидировали.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.