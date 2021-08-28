В Карелии сгорел третий за сутки автомобиль

В Кондопоге вечером 30 августа от огня пострадал автомобиль, причины возгорания выясняются, сообщили в МЧС Карелии.

Вечером 30 августа в 18:41 сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автомобиле ВАЗ-2107 в Кондопоге на улице Советов, возле дома № 149. Всего в тушении огня принимали участие 7 сотрудников и две единицы техники. В 18.55 пожар был ликвидирован.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, огонь повредил салон и моторный отсек на площади около 3 квадратных метров. Обошлось без пострадавших — людей в момент возгорания в салоне не было. Причина пожара выясняется.

Напомним, в ночь на 30 августа в Петрозаводске загорелись сразу два автомобиля. Как минимум в одном случае причиной возгорания стал умышленный поджог.