Два автомобиля загорелись минувшей ночью в Петрозаводске — один из них подожгли

В столице Карелии в ночь с воскресенья на понедельник от огня пострадали два автомобиля в разных районах города.

Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Около полуночи загорелся автомобиль «Фиат» на улице Володарского. На тушение выезжали 8 сотрудников пожарной службы и две единицы техники. Огонь ликвидировали за 10 минут. В результате пожара оказалось повреждена приборная панель автомобиля. Причина возгорания пока не установлена.

Второй пожар, по предварительным данным, произошел в результате поджога. Это случилось около часа ночи в припаркованном на улице Герцена автомобиле «Ниссан». Туда тоже были направлены 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с огнем за 9 минут. Пожар повредил водительское сиденье автомобиля.