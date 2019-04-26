В Карелии сгорела частная баня

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Пожар произошел 25 апреля в деревне Падозеро, сообщили в МЧС Карелии.
В 21.41 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Падозеро, в дачном поселке "Сигнал-1". В 22.57 пожар ликвидирован.
Баня сгорела.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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