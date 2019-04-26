В Карелии сгорела частная баня

Пожар произошел 25 апреля в деревне Падозеро, сообщили в МЧС Карелии.

В 21.41 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в д. Падозеро, в дачном поселке "Сигнал-1". В 22.57 пожар ликвидирован.

Баня сгорела.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.