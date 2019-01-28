В Карелии сгорела дача

Пожар произошел в Лахденпохском районе в дачном доме, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 27 января, в 12.05 спасатели выехали на место пожара. На полуострове Корписаари загорелся дачный дом. Пожар удалось ликвидировать в течение 25 минут.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.