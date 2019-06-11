В Карелии сгорело содержимое гаража

Пожар произошел 10 июня в Медвежьегорске, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.35 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Артемьева. В 17.55 пожар ликвидирован.

Сгорели стройматериалы на площади 20 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.