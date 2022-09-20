В Карелии школьницы, станцевавшие с портретами погибших военнослужащих, вызвали волну ненависти

Школьницы из Сегежи разместили в соцсети скандальный ролик, который вызвал волну ненависти.

Попавшее в Сеть видео, где сегежские школьницы танцуют с портретами погибших военных, вызвало массу негативных откликов пользователей соцсетей. Подростков назвали позором Карелии. Отреагировало на инцидент и Министерство образования и спорта республики.

По сообщению ведомства, сегодня с родителями школьниц из Сегежи пройдёт профилактический разговор с администрациями школ. С ними уже провела беседу полиция, затем их вызовут на внеочередную комиссию по делам несовершеннолетних.

«Случившееся — вопиющее неуважение к погибшим российским военным. Уверены, что девочки уже осознали свою ошибку и исправятся. Мы призываем остановить ту волну ненависти, которую поднял этот ролик. В этом деле сейчас разбираются правоохранительные органы и комиссия по делам несовершеннолетних, которые изберут для виновных адекватную меру ответственности», — говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минобразования республики, в ближайшее время во всех школах Сегежского района в рамках разговора о важном состоятся беседы о подвигах российских военных, необходимости уважительного отношения к ним.