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В Карелии снесут 186 аварийных домов за 56 млн рублей

Новости. Общество
09:27, 27 Февраля 2020
фото: Минстрой Карелии
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Власти Карелии выделили деньги на снос аварийных построек, жители которых оттуда уже расселены.

На снос расселенных аварийных домов из республиканского бюджета выделено 56 млн рублей, сообщили в Минстрое Карелии.

"На 1 января 2020 года осталось снести 186 аварийных домов, в предыдущие годы порядка 550 домов уже были снесены. В этом году эта работа запланирована, денежные средства в размере 56 млн рублей выделены", - рассказал и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-02-27 10:56:37
Так почему эти расселённые аварийные дома до сих пор не снесены? Ждут когда кого-нибудь придавят?
кир
2020-02-27 10:51:23
Чего работа не спланирована в непрерывном режиме? Эти уезжают, а те уже приехали развалюху сносить. Не в цифровом веке живем?
Изя
2020-02-27 10:41:34
Вместе с землёй не пробовали продать аварийные дома . Зачем тратить бюджетные деньги на снос ?? :)
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