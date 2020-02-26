В Карелии снесут 186 аварийных домов за 56 млн рублей

Власти Карелии выделили деньги на снос аварийных построек, жители которых оттуда уже расселены.

На снос расселенных аварийных домов из республиканского бюджета выделено 56 млн рублей, сообщили в Минстрое Карелии.

"На 1 января 2020 года осталось снести 186 аварийных домов, в предыдущие годы порядка 550 домов уже были снесены. В этом году эта работа запланирована, денежные средства в размере 56 млн рублей выделены", - рассказал и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

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