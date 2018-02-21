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Новости. Общество
07:25, 21 Февраля 2018

В Карелии снизилась смертность населения, заявил Парфенчиков

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Власти Карелии считают, что снижение смертности населения региона связано с комплексом мер, реализованных в республике.

"В карельском здравоохранении наметилась положительная тенденция – снижение смертности населения. Наша задача, чтобы эта тенденция стала постоянной",  - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с руководителями медицинских учреждений.

Общую статистику привела министр здравоохранения Карелии Марина Швец. По ее словам, коэффициент смертности составил 14,5 случаев на 1 тысячу населения, что на 2% ниже данного показателя за 2016 год.

Показатель детской смертности снизился на 19%, на 5% уменьшилось количество умерших от инфаркта миокарда, смертность от онкологических заболеваний снизилась на 3,2%.

На 16,5%  уменьшился показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий – по этому показателю республика достигла среднероссийского значения.

"Всех этих результатов удалось достичь благодаря целому комплексу мер, разработанному в 2017 году. Это и отработка вопроса оперативной доставки пациентов в больницы, и строительство ФАПов, и внедрение выездных форм работы, благодаря чему медицинскую помощь получили более 50 тысяч  человек", - говорится в сообщении правительства Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-02-21 08:48:55
У вас лекарств то нет в госпитале ВОВ и не попасть на приём к врачам спокойно , в деревнях и посёлках нет амбулаторных пунктов , в в районные центры людям не доехать на приём к врачу из за отсутствия автобусного сообщения. Сказочники.
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