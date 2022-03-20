В Карелии снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей

За сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 17 детей, сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.
На 21 марта зарегистрировано 17063 ребенка инфицированного коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19 у детей. 24 часами ранее этот показатель был 31.
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 17 детей.
Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17009 человек.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 155 человек, выздоровели 223 пациента, зарегистрирована одна смерть от COVID-19.
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