В Карелии снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей

За сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 17 детей, сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

На 21 марта зарегистрировано 17063 ребенка инфицированного коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19 у детей. 24 часами ранее этот показатель был 31.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 17 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17009 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 155 человек, выздоровели 223 пациента, зарегистрирована одна смерть от COVID-19.