В Карелии снизилось число наркоманов, заявляют власти

Антинаркотическая комиссия в правительстве Карелии подвела итоги борьбы с наркоманией в республике в 2018 году.

По словам главного врача Республиканского наркологического диспансера Ольги Ларионовой, заболеваемость наркологическими расстройствами снизилась с 1196,9 случая (в 2017 году) до 818 случаев (в 2018 году) на 100 тысяч населения. Заболеваемость наркоманией несовершеннолетних снизилась с 77 до 46 случаев на 100 тысяч человек.

Ларионова отметила, что в 2018 году амбулаторную медицинскую реабилитацию прошел 991 пациент (147 завершили реабилитацию). Комплексное лечение от наркотической зависимости прошли 168 пациентов (132 человека закончили стационарную реабилитацию).

При этом доля больных наркоманией, повторно госпитализированных составила 21,8 %. Число больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, – 17,9 (на 100 больных); ремиссия более 2 лет – 13,5 (на 100 больных).

"Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, ниже целевого показателя. Это связано с изменением федерального законодательства, которое ужесточает критерии ремиссии. Сейчас мы с этим работаем", – рассказала Ольга Ларионова.

По ее словам, Карелия в отношении заболеваемости наркоманией на фоне РФ смотрится "вполне прилично". Заболеваемость в республике ниже, чем по Северо-Западу.