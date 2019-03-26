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Новости. Общество
11:55, 26 Марта 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии снизилось число наркоманов, заявляют власти

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Антинаркотическая комиссия в правительстве Карелии подвела итоги борьбы с наркоманией в республике в 2018 году.

По словам главного врача Республиканского наркологического диспансера Ольги Ларионовой, заболеваемость наркологическими расстройствами снизилась с 1196,9 случая (в 2017 году) до 818 случаев (в 2018 году) на 100 тысяч населения. Заболеваемость наркоманией несовершеннолетних снизилась с 77 до 46 случаев на 100 тысяч человек.

Ларионова отметила, что в 2018 году амбулаторную медицинскую реабилитацию прошел 991 пациент (147 завершили реабилитацию). Комплексное лечение от наркотической зависимости прошли 168 пациентов (132 человека закончили стационарную реабилитацию).

При этом доля больных наркоманией, повторно госпитализированных составила 21,8 %. Число больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, – 17,9 (на 100 больных); ремиссия более 2 лет – 13,5 (на 100 больных).

"Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, ниже целевого показателя. Это связано с изменением  федерального законодательства, которое ужесточает критерии ремиссии. Сейчас мы с этим работаем", – рассказала Ольга Ларионова.

По ее словам, Карелия в отношении заболеваемости наркоманией на фоне РФ смотрится "вполне прилично". Заболеваемость в республике ниже, чем по Северо-Западу.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-03-26 14:08:56
Комиссия отчитывается об улучшении показателей, а Чепик их критикует (пару новостей выше)! Фейк от комиссии или от Столицы? Кого наказывать по новому закону?
User
2019-03-26 13:34:52
Бесплатный хинт для антинаркотической комиссии. Наркотические вещества имеют свойство выводиться из организма с мочой и калом. Поэтому статистика анализа содержания наркотических веществ в канализационных стоках позволяет сделать выводы об уменьшении или увеличении потребления дури. А показатель количества официально зарегистрированных больных столь же "объективен", как и количество официально зарегистрированных безработных.
Жорж
2019-03-26 12:56:17
Чем занимаются чиновники в правительстве , ни как не пойму . Есть МВД и Минздрав , при чёт тут Чепик . Экономикой бы занялся лучше деятель .
Неравнодушный
2019-03-26 12:38:20
Не почувствовал.
кир
2019-03-26 12:14:32
Не верю. Нигде наркоманы не фиксируются в реальном числе. В 2017- 2018 годах мною был отмечен всплеск закладок наркотических веществ. В поисках желанного зелья они ходили и днем и ночью вдоль жилых домов. А вы видели странных людей, которые по сантиметрам исследовали ступеньки крыльца, камни, траву растущую у дома? Обычно они говорили, что их товарищ потерял кошелек.
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