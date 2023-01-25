В Карелии снизилось количество детей-сирот

По итогам 2022 года в республике насчитывается 1 791 ребенок.

Министерство социальной защиты Карелии рассказало о том, что в ходе успешной работы органов опеки и попечительства в республике в 2022 году удалось снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 1 791 ребенка. Показатель оказался на 3,8% ниже, чем в 2021 году.

Кроме того, получилось снизить уровень соотношения количества детей-сирот к общей численности детского населения. Он остановился на показателе в 1,45%.

При этом из общего количества детей без попечительства только 10% проживают в спецучреждениях, а остальные 90% уже пристроены к семьям.

По данным Минсоцзащиты РК, в регионе снизилась доля отмененных решений об устройстве детей-сирот. На данный момент «возвраты» происходят только в 2% случаев.

Гражданам, оставшимся без попечения родителей, всячески помогает правительство Карелии. С 2022 года Центр помощи детям-сиротам адаптировал к такой жизни 337 человек.

Дополнительно дети без попечения получают материальную помощь: денежные выплаты и сертификаты на приобретение собственного жилья. В прошлом году размер базовых пособий подняли на 15%, а квартиры предоставили 86 местным жителям.

По всем вопросам помощи можно обратиться в отделения по работе с гражданами государственного учреждения «Центр социальной работы Республики Карелия» по месту жительства. Информация о них размещена на интерактивном портале Минсоцзащиты Республики Карелия.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в группу Центра в социальной сети «Вконтакте» или по телефону 88006000000.