В Карелии снова выросли долги по зарплате

Просроченная задолженность по зарплате в Карелии составила 62,8 млн рублей.

За месяц размер задолженности увеличился на 0,6%. Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1650 человек. Долги образовались из-за отсутствия у организаций собственных средств, пишут "Вести Карелии".

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