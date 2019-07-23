В Карелии снова выросли долги по зарплате

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Просроченная задолженность по зарплате в Карелии составила 62,8 млн рублей.
За месяц размер задолженности увеличился на 0,6%. Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1650 человек. Долги образовались из-за отсутствия у организаций собственных средств, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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