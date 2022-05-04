В Карелии собака в форме цвета хаки приняла участие в праздновании Дня Победы

В Петрозаводске хозяева собаки нарядили животное в тематический костюм ко Дню Победы.
Фото собаки в головном уборе и с сумкой цвета хаки опубликовано в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия». На сумке изображен красный крест. Автор снимка - Инна Смирнова.
«Еще фото необычной участницы 9 мая в Петрозаводске», — гласит текст поста.
Ранее «Столица на Онего» опубликовала большой фоторепортаж с шествия «Бессмертный полк» в Петрозаводске.
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