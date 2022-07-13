В Карелии собаки, защищая хозяйку, разорвали заползшую на участок змею (ФОТО)

Собака Муха и пес Микки сделали все, чтобы хозяйка чувствовала себя в безопасности.
Об инциденте в одном из дворов города рассказали в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».
«Змею длиной 1 метр в хозяйском дворе обнаружила собака Муха, а обезвредил пёс Микки. Обе собаки принадлежат Валентине Степановой из Лахденпохья. С такими защитниками хозяйка чувствует себя в безопасности», — написали в паблике.
Стоит отметить, что в комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то утверждал, что собаки уничтожили ужа, занесенного в Красную книгу Карелии. Другие защищали собак и хозяйку, уверяя, что это была гадюка, представлявшая реальную опасность для человека.
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