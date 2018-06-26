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Новости. Спорт
12:18, 26 Июня 2018

В Карелии соберутся полтысячи спортсменов, чтобы пробежать вокруг каньона

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В окрестностях Рускеалы 30 июня пройдет II международный ночной забег Eco Trail Ruskeala.

В окрестностях знаменитого мраморного каньона Рускеала 30 июня состоится второй международный легкоатлетический забег Eco Trail Ruskeala. Трассы пролегают по лесным дорогам и тропам вблизи мраморного каньона, подземным штольням горного парка, территории заброшенного мраморного завода, а также дорогам рядом с водопадом Ахвенкоски. 

Для участия в забеге в Карелию приедут 550 участников из 66 городов России, а также зарубежных стран – Австралии, Германии, Франции, Финляндии, Казахстана, Беларуси, Киргизии. Участники смогут выбрать дистанцию 5, 10 или 21 километр. Подготовкой трасс занимался российский участник сильнейшей финской команды по спортивному ориентированию "Кalevanrasti" Олег Вокулов, который также планирует дистанции для многократного Чемпиона мира и Европы по спортивному ориентированию Тьерри Жоржиу.

Впервые в этом году в рамках забега состоится заплыв на открытой воде Мраморного каньона Ruskeala Swim. Предусмотрены дистанции на 800 и 2400 метров в воде, где температура составляет не выше +15 градусов. Сто пловцов смогут побороться за звание победителя.

Гостей и болельщиков ждут традиционная карельская кухня, семейный экоквест, вечерняя шоу-программа, выступление местных фольклорных коллективов и рок-группы, мастер-классы по зумбе и жонглированию, фаер-шоу, а по окончании мероприятия – фейерверк. Желающие смогут прокатиться на багги или квадроциклах. Для удобства болельщиков будут оборудованы специальные зрительские зоны. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 1500 зрителей. 

Программа забега EcoTrail Ruskeala:
21:00 – старт забега на дистанцию 5 км,
21:10 – старт забега на дистанцию 21 км,
21:20 – старт забега на дистанцию 10 км,
23:00–24:00 – церемония награждения участников и закрытие пробега.

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