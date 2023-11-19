В Карелии сохранится холодная погода, на дорогах будет скользко

Синоптики рассказали о погоде в республике на 21 ноября.
Во вторник, 21 ноября, в районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидается небольшой снег.
На дорогах республики гололедица, предупредили синоптики.
Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура ночью -7, -12°С, местами температура опустится до -18 °С, днем -5, -10 °С, местами до -14°С.
В столице Карелии облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью -10, -12°С, днем -5, -7°С.
Атмосферное давление будет слабо расти.
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