В Карелии сохранится холодная погода, на дорогах будет скользко

фото: © Наталья Колокольникова / «Столица на Онего»

Синоптики рассказали о погоде в республике на 21 ноября.

Во вторник, 21 ноября, в районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами ожидается небольшой снег.

На дорогах республики гололедица, предупредили синоптики.

Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура ночью -7, -12°С, местами температура опустится до -18 °С, днем -5, -10 °С, местами до -14°С.

В столице Карелии облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью -10, -12°С, днем -5, -7°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.