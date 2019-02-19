В Карелии сократились автоперевозки пассажиров и грузов

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Пассажирские и грузовые автоперевозчики в Карелии в 2018 году сократили показатели по объему перевозок, а также по грузо- и пассажирообороту.
Перевозка грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2018 году составила 5,3 млн тонн, что на 21,2% меньше, чем в 2017 году. Грузооборот сократился на 4,1%.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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