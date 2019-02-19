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Новости. Общество
10:10, 19 Февраля 2019
фото: Avtovokzal-Petrozavodsk.ru

В Карелии сократились автоперевозки пассажиров и грузов

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Пассажирские и грузовые автоперевозчики в Карелии в 2018 году сократили показатели по объему перевозок, а также по грузо- и пассажирообороту.

Перевозка грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2018 году составила 5,3 млн тонн, что на 21,2% меньше, чем в 2017 году. Грузооборот сократился на 4,1%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-02-19 11:06:44
Ну так и производства товаров нет ,возить то нечего!
кир
2019-02-19 12:55:24
zanoza, фигня. Фуры у "Магнитов" всё время разгружаются.
Беня
2019-02-19 10:57:09
По грузоперевозкам видно куда мы растем. Пока растем все еще вниз. Но не будем терять оптимизма, как говориться, "улыбайтесь, шеф любит идиётов" :) :) :)
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