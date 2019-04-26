В Карелии сократилось производство продуктов

Производство пищевых продуктов в Карелии сократилось в I квартале 2019 года на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года/

Больше всего упала переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – на 35,2%, пишут "Вести Карелии".

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